Campionato di Pasticceria 2023/24 dal 9 all’11 aprile: iscrizioni fino al 30 novembre Di

VI° edizione del campionato nazionale di Pasticceria – Istituti alberghieri d’Italia: l’iniziativa è promossa dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria – FIPGC, in collaborazione con la rete Re.Na.Ia. – Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri d’Italia.

Il campionato si terrà dal 9 all’11 aprile 2024 presso l’Istituto IPSSEOA “A. Beltrame” di Vittorio Veneto (TV) ed è destinata alle studentesse e agli studenti del quarto e quinto anno degli istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.

Il regolamento stabilisce che l’Istituzione scolastica di provenienza dell’alunno vincitore del concorso dovrà provvedere all’organizzazione dell’edizione del Campionato dell’anno successivo.

Saranno a carico delle scuole partecipanti le spese per il viaggio e quelle relative ad altri eventuali accompagnatori e alle materie prime non da paniere necessarie per la realizzazione del dessert. Restano a carico della Scuola ospitante, i 3 pernottamenti dal 9 all’11 aprile 2024 per i 2 alunni e 1 docente accompagnatore, tutti i pranzi a scuola, la festa del campionato e la cena di gala.

Le iscrizioni al Campionato sono aperte da oggi al 30 novembre 2023.

Nota e bando