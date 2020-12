Campania, nuova ordinanza di De Luca: “Per evitare il dramma serve limitare la mobilità anche fra i comuni” Di

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza contenente misure per “limitare al massimo la mobilità in generale e fra i comuni, sulla linea della prevenzione del rigore e al fine di evitare quanto più possibile il contagio”.

L’ordinanza dispone, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale e prevede inoltre, già da questo fine settimana, “controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino per un’operazione di prevenzione e monitoraggio che consenta anche di individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi”.

L’Unità di crisi della Regione Campania ribadisce che “è indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio”.

Il testo completo sarà diffuso nelle prossime ore.