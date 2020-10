Campania, nuova ordinanza conferma misure fino al 13 novembre. Domani una specifica sulle lezioni a scuola Di

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti.

L’ordinanza odierna ha decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, e conferma le misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alle Ordinanze regionali n.78 del 14 ottobre 2020 e n.79 del 15 ottobre 2020.

Tra i provvedimenti, restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.

Per quanto riguarda la scuola, si legge nella nota regionale, l’ultimo Dpcm fa scattare nuove disposizioni a partire dal 21 ottobre. Quindi in Campania resta in vigore l’attuale ordinanza anche per la giornata di domani, come per oggi. L’Unità di Crisi si riunirà domani per adottare misure che riguardano il mondo della scuola.

Vai all’ordinanza