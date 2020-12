Campania e Toscana potrebbero passare alla zona arancione. Emilia-Romagna e Puglia verso quella gialla Di

Attesa per la nuova ordinanza del Ministero della Salute in merito alle misure restrittive volte a contrastare la pandemia.

Secondo il Monitoraggio della Cabina di Regia potrebbero passare da zona rossa ad arancione, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Alto Adige (come già Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte) . Mentre potrebbero passare da area arancione a gialla: Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria (come già Lazio, Liguria, Molise, Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto). L’unica a restare rossa dovrebbe essere l’Abruzzo, che è entrata per ultima in questa zona.

Si attende la valutazione del Comitato Tecnico-Scientifico e del Ministero della Salute.

Il valore RT in discesa

Intanto nel periodo 11-24 novembre 2020, l’rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,79-1,08). Si riscontrano valori di rt puntuale inferiore a 1 in 16 regioni/ppaa. di queste, 15 hanno un rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità.

Questi sono gli Rt delle varie realtà locali: Abruzzo 0,85, Basilicata 0,76, Calabria 1,06, Emilia-Romagna 0,99, Friuli 0,92, Lazio 1,04, Liguria 0,68, Lombardia 0,93, Marche 0,74, Molise 1,38, Piemonte 0,72, Provincia di Bolzano 0,8, Provincia di Trento 0,83, Puglia 0,89, Sardegna 0,61, Sicilia 0,79, Toscana 1,01, Umbria 0,79, Veneto 1,13.

“L’incidenza rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario

raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale consentendo una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri”, si legge nel rapporto.