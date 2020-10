Campania, domani riaprono asili e scuole infanzia. De Luca fa passo indietro. NUOVA ORDINANZA Di

A partire da domani i bambini da 0 a 6 anni in Campania potranno tornare a scuola.

“Su richiesta dei sindaci pervenuta all’Unità di Crisi attraverso l’Anci, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, da domani è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia della fascia 0-6 anni”.

Lo ha annunciato in serata il presidente della Campania Vincenzo De Luca, facendo un passo indietro rispetto all’ordinanza emanata ieri, che ha suscitato non poche polemiche. Resta obbligatoria la chiusura fino al 30 ottobre delle primarie e secondarie.

ORDINANZA-n-80-16-10-2020