Call veloce GPS sostegno, l’USR Piemonte ridetermina il contingente: per il II grado domande superiori ai posti Di

Il decreto dell’11 agosto dell’USR Piemonte il contingente per l’a.s. 2023/24, della regione Piemonte, finalizzato al reclutamento del personale docente per la procedura “per chiamata” di cui all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

L’USR spiega che il numero delle istanze pervenute relative ai posti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado risulta, complessivamente, inferiore rispetto al relativo contingente assegnato con il sopra indicato provvedimento prot. n. 10674 del 08/08/2023, mentre invece quello relativo ai posti di istruzione secondaria di II grado risulta ampiamente superiore rispetto al relativo contingente assegnato.

Il contingente per l’immissione in ruolo da “Call veloce GPS Sostegno”, precedentemente autorizzato viene pertanto rimodulato “al fine di garantire, entro il limite del contingente complessivo assegnato a questo Ufficio e delle effettive disponibilità presenti, il maggior numero di immissioni in ruolo”.

Il nuovo prospetto per la call veloce GPS sostegno è il seguente

Decreto