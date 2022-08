Call veloce, domani ultimo giorno per presentare domanda, gli uffici scolastici regionali pubblicano le disponibilità. Ecco l’elenco dei posti disponibili nelle regioni con le classi di concorso

Fino a domani è possibile presentare domanda per la Call veloce introdotta nel 2020 dall’ex ministra Lucia Azzolina e riproposta quest’anno dal ministro Patrizio Bianchi per permettere di far immettere in ruolo i docenti precari collocati nelle graduatorie di merito e nelle Gae di province dove non sono stati assunti a tempo indeterminato.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Sono migliaia i posti a disposizioni, soprattutto su sostegno. Le assunzioni saranno fatte entro l’11 agosto”.

Nel frattempo si ricorda che fino al 16 agosto è possibile presentare domanda per le 150 preferenze da graduatoria provinciale per le supplenze (Gps); si ricorda inoltre che il sindacato Anief ha predisposto specifico ricorso per permettere l’immissione in ruolo di tutti i docenti inseriti nella I fascia Gps su posto comune, come già avviene per i colleghi di sostegno.

Call veloce: tutte le disponibilità aggiornate pubblicate a oggi

BASILICATA

CALABRIA

EMILIA ROMAGNA – rettifica 4 agosto

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO (avviso per il personale educativo)

LIGURIA

LOMBARDIA + rettifica 4 agosto

MARCHE

MOLISE – MOLISE 2 avviso

SARDEGNA

PIEMONTE

PUGLIA (avviso personale educativo) – rettifica ADSS 5 agosto

SICILIA (avviso personale educativo) – rettifica 5 agosto

TOSCANA

UMBRIA

VENETO