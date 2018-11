Calendario scolastico. Vacanze di Natale, quando iniziano?

Tra un mese cominceranno le vacanze di Natale: il loro inizio sarà variabile a seconda della località. Le riproponiamo in un solo elenco.

Secondo il calendario scolastico della maggior parte delle regioni si andrà in vacanza dal 24 dicembre essendo il 22 un sabato, che potrebbe già essere di vacanza per le scuole che hanno optato per la settimana corta.

La Sicilia fa partire le vacanze dal 22 dicembre.

Vacanze di Natale regione per regione

Ma vediamo nello specifico quando inizieranno le vacanze di Natale in ogni regione italiana e quando termineranno.

Valle d’Aosta: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Liguria: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Piemonte: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Provincia di Trento: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Provincia di Bolzano: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Lombardia: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Emilia Romagna: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Toscana: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Umbria: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Lazio: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Abruzzo: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Veneto: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Marche: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Campania: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Molise: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Basilicata: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Calabria: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Puglia: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Sicilia: dal 22 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Sardegna: dal 24 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

