Calendario scolastico, vacanze di Natale 2021: le date regione per regione Di

Vacanze di Natale ancora lontane, ma già si pensa al prossimo stop delle lezioni. Circa due settimane di pausa dalle attività didattiche in tutte le regioni: le date variano in base ai calendari scolastici regionali deliberati. In alcune regioni le vacanze iniziano il 23 dicembre, in altre il giorno della vigilia. Il rientro in tutte non prima del 7 gennaio 2022.

Le date regione per regione

Abruzzo: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

Basilicata: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

Calabria: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

Campania: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022

Emilia Romagna: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

Lazio: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

Liguria: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022

Lombardia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

Marche: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

Molise: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022

Piemonte: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022

Puglia: dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022

Sardegna: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

Sicilia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

Toscana: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022

Umbria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

Valle d’Aosta: dal 23 dicembre all’8 gennaio 2022

Veneto: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022

Provincia Bolzano: dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022

Provincia Trento: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022

Il 6 gennaio Epifania, festività nazionale: anche per le regioni che hanno indicato il 5 come data di fine vacanze è chiaramente compreso il giorno dell’Epifania. Rientro il 7 gennaio.

In base all’autonomia scolastica le scuole potrebbero aver deliberato il 7 gennaio come uno dei giorni di sospensione dell’attività didattica, nelle scuole che attuano la settimana corta, pertanto il rientro, in questi casi, è previsto direttamente per lunedì 10 gennaio.

