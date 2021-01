Calendario scolastico, stop didattico per Carnevale: date per regione Di

Le vacanze di Carnevale saranno il prossimo stop didattico. Probabilmente non si festeggerà come gli altri anni causa pandemia, ma le lezioni, che siano in dad o in presenza, saranno sospese in alcune regioni.

Vediamo quali hanno deliberato lo stop per Carnevale: ricordiamo che le scuole possono comunque aver deliberato in modo autonomo le vacanze, se le regioni non le hanno previste.

In Trentino si fermano le lezioni da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio; in Alto Adige da sabato 13 febbraio a domenica 21 febbraio; in Veneto dal 24 al 26 febbraio, in Friuli Venezia Giulia da lunedì 15 febbraio a mercoledì 17 febbraio; in Piemonte dal 13 al 17 febbraio; in Lombardia secondo il rito ambrosiano venerdì 19 febbraio e sabato 20 febbraio, secondo il rito romano lunedì 15 e martedì 16 febbraio; in Abruzzo martedì 16 febbraio; in Campania da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio; in Molise il 17 febbraio; in Sardegna il 16 febbraio.

