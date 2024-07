Calendario scolastico, scuole chiuse per Ramadan: Campania già prevede la libertà in caso di alto numero di studenti di “comunità etniche-religiose diverse” Di

Dopo la decisione della scuola di Pioltello di concedere una pausa dalle lezioni in occasione della fine del Ramadan si è aperto il dibattito: giusto lasciare tutti gli studenti a casa in occasione di altre feste religiose? In realtà, la Regione Campania già lo prevede nel proprio calendario scolastico regionale. La possibilità si confermerebbe anche nel calendario 2024-25 di prossima emanazione.

Dopo le polemiche sulla scuola di Pioltello il Ministro Valditara ha annunciato un intervento sul calendario, onde evitare decisioni differenti tra una scuola e l’altra, che vuole innanzitutto evitare che la scuola precipiti nel caos o nella discriminazione” spiegando che “la futura normativa allo studio non sarà contro questa o quella religione, ma sarà concepita per garantire la difesa della legalità, per favorire una scuola ordinata che sappia assolvere ai propri compiti costituzionali in una società sempre più complessa e per assicurare il principio di non discriminazione fra le religioni e le nazionalità. Siamo fermamente convinti che l’integrazione si fa tenendo le scuole aperte”.

L’alto numero di studenti stranieri nelle aule scolastiche italiane porta però inevitabilmente a riflettere. Secondo un recente report della Uil Scuola Rua sono circa un milione.

In queste settimane le Regioni stanno deliberando i calendari scolastici regionali relativi al prossimo anno scolastico.

La Campania andrebbe a confermare quanto già disposto nel calendario 2023-24: in caso di una componente importante di studenti di altre etnie/religioni le scuole possono adattare il calendario.

“Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto, debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l’avvio delle lezioni, in particolare: […] per esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica, con la precisazione che, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell’ambito della programmazione delle celebrazioni di cui al precedente punto b), è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), e dandone comunicazione ai competenti uffici della Regione e dell’Ufficio scolastico regionale” si legge nella delibera del 2023.