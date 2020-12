Calendario scolastico, scuole chiuse il 7 dicembre per il Ponte dell’Immacolata Di

Domani 7 dicembre in alcune Regioni stop alle lezioni per il ponte dell’Immacolata. Ecco dove in base al calendario scolastico deliberato.

Il Ponte dell’Immacolata interessa Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto e Valle d’Aosta.

Le scuole delle altre regioni potrebbero però aver deliberato autonomamente nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da garantire.

Il calendario scolastico

Ricordiamo infine che gli studenti della primaria e secondaria di primo grado della Basilicata restano in Dad fino all’8 dicembre. In didattica a distanza anche gli studenti di tutta Italia sino al 7 gennaio. Azzolina al lavoro per il rientro