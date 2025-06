Calendario scolastico, quest’anno le vacanze di Natale arrivano in anticipo: tutte le date per regione Di

Le vacanze di Natale quest’anno iniziano in quasi tutte le regioni il 23 dicembre. In Provincia di Bolzano sabato 21 dicembre, in Toscana ed Emilia Romagna il 24 dicembre. Si torna a scuola martedì 7 gennaio. Di fatto, l’ultimo giorno di lezione sarà per tanti venerdì 20 dicembre. Nelle scuole dove si attua la settimana corta sabato è già un giorno di stop.

Come abbiamo scritto, anche se quest’anno non ci sarà il ponte dell’Immacolata, le vacanze di Natale, grazie al calendario favorevole, saranno più lunghe.

Altro lungo weekend per l’Epifania, il 6 gennaio, che cade di lunedì.

Ricordiamo che, oltre alle date decise dai calendari scolastici regionali, il collegio dei docenti può stabilire altri giorni di pausa, nel limite del numero di giorni di lezioni da garantire annualmente.

Le date di inizio delle vacanze di Natale dei calendari scolastici regionali sono:

21 dicembre per la provincia di Bolzano.

23 dicembre per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia di Trento.

24 dicembre per le regioni Emilia Romagna e Toscana.

Il calendario scolastico 2024/25