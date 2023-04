Calendario scolastico: quando si rientra dalle vacanze di Pasqua, chi farà ponte il 25 aprile Di

Aprile, tra vacanze di Pasqua e ponte del 25, passa veloce. Poi maggio, si può dire ultimo mese di scuola, escludendo i pochi giorni di lezione di giugno. Per chi non è impegnato negli esami di Stato la fine delle attività dell’anno scolastico 2022/23 si avvicina.

Riepiloghiamo le date di rientro dalla vacanze di Pasqua:

Abruzzo: 12 aprile

Basilicata: 12 aprile

Calabria: 12 aprile

Campania: 12 aprile

Emilia Romagna: 12 aprile

Friuli Venezia Giulia: 12 aprile

Lazio: 12 aprile

Liguria: 12 aprile

Lombardia: 12 aprile

Marche: 12 aprile

Molise: 12 aprile

Piemonte: 12 aprile

Puglia: 12 aprile

Sardegna: 12 aprile

Sicilia: 12 aprile

Toscana: 12 aprile

Umbria: 12 aprile

Valle d’Aosta: 11 aprile

Veneto: 11 aprile

Provincia Bolzano: 12 aprile

Provincia Trento: 12 aprile

Ponte del 25 aprile

Il 25 aprile cade di martedì: la festa della liberazione potrà essere un’altra occasione per un lungo ponte per le scuole che lo hanno deliberato.

Da calendari scolastici regionali il ponte è previsto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

In Sardegna niente lezioni anche il 28 aprile per Sa die de sa Sardigna. Per gli studenti sardi si presenta un altro lungo ponte fino al 2 maggio. Il 1°Maggio sarà un lunedì.