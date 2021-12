Calendario scolastico, quando si rientra a scuola dopo le vacanze di Natale. Le date di ogni regione Di

Quando si rientra a scuola dopo la pausa natalizia? Tra ipotesi di allungamento delle vacanze natalizie e smentite, l’ultima ieri del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ricordiamo le date di ritorno sui banchi per tutte le regioni e le province autonome dopo l’Epifania, giornata che chiude le festività di Natale.

Le date variano in base ai calendari scolastici regionali deliberati. Il riepilogo:

Abruzzo: 7 gennaio 2022

Basilicata: 7 gennaio 2022

Calabria: 7 gennaio 2022

Campania: 10 gennaio 2022

Emilia Romagna: 7 gennaio 2022

Friuli Venezia Giulia: 7 gennaio 2022

Lazio: 7 gennaio 2022

Liguria: 10 gennaio 2022

Lombardia: 7 gennaio 2022

Marche: 7 gennaio 2022

Molise: 10 gennaio 2022

Piemonte: 10 gennaio 2022

Puglia: 10 gennaio 2022

Sardegna: 7 gennaio 2022

Sicilia: 7 gennaio 2022

Toscana: 7 gennaio 2022

Umbria: 7 gennaio 2022

Valle d’Aosta: 10 gennaio 2022

Veneto: 10 gennaio 2022

Provincia Bolzano: 10 gennaio 2022

Provincia Trento: 7 gennaio 2022

In base all’autonomia scolastica le scuole potrebbero aver deliberato il 7 gennaio come uno dei giorni di sospensione dell’attività didattica, nelle scuole che attuano la settimana corta, pertanto il rientro, in questi casi, è previsto direttamente per lunedì 10 gennaio.

