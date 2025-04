Calendario scolastico: quando finisce la scuola a giugno 2025. Le date per regione Di

Poco più di due mesi alla fine delle lezioni dell’anno scolastico 2024/25. Gli studenti – chi non è impegnato con gli esami di Stato – iniziano il conto alla rovescia. Prima però c’è aprile che regala qualche giorno di vacanza tra Pasqua e ponti. E per chi vuole organizzare le vacanze estive qualche Regione ha già deliberato il calendario per il prossimo anno.

Quando finisce la scuola a giugno 2025

Fine lezioni venerdì 6 giugno in Emilia Romagna.

In quasi tutte le regioni le lezioni terminano sabato 7 giugno: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto.

Martedì 10 giugno fine scuola in Liguria, Basilicata, Valle d’Aosta, Toscana.

Gli studenti della provincia di Trento dovranno attendere giovedì 12 giugno, mentre quelli di Bolzano venerdì 13 giugno.

Le scuole dell’infanzia terminano le attività il 28 o 30 giugno (verificare i calendari scolastici regionali). In provincia di Trento si allunga fino al 31 luglio.

Vacanze di Pasqua e ponti

Ad aprile qualche stop. Vacanze di Pasqua dal 17 al 22 aprile in tutte le regioni, ad eccezioni della Liguria, della Valle d’Aosta e del Veneto dove si rientra a scuola il 21 aprile.

Vacanza fino al 26 aprile a Trento.

Niente scuola il 26 aprile per il ponte del 25 aprile in: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e nelle province di Trento e Bolzano.

Quando inizia la scuola a settembre

Già disponibili per alcune regioni i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2025/26. Nelle prossime settimane si avrà il quadro completo.