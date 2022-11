Calendario scolastico, ponte Immacolata e vacanze di Natale: ecco tutte le date Di

Prossima pausa didattica in tutte le scuole l’8 dicembre, per l’Immacolata concezione. In alcune regioni niente lezione nemmeno il 9 e 10 dicembre. Poi la pausa di due settimane per le vacanze natalizie.

In base ai calendari scolastici regionali, stop didattico venerdì 9 e sabato 10 dicembre in Calabria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano, con rientro a scuola il 12 dicembre.

Nelle regioni non segnalate, le scuole autonomamente possono aver deliberato il ponte, nel rispetto dei 200 giorni minimi di lezione da garantire annualmente.

Ecco invece delle vacanze di Natale:

Abruzzo: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Basilicata: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Calabria: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Campania: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Emilia Romagna: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Lazio: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Liguria: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Lombardia: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Marche: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Molise: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Piemonte: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Puglia: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Sardegna: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Sicilia: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Toscana: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Umbria: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Valle d’Aosta: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Veneto: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Provincia di Bolzano: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Provincia di Trento: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Essendo sabato il 7 gennaio, il rientro tra i banchi è previsto lunedì 9.