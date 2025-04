Calendario scolastico, ponte di 10 giorni tra Pasqua e il 25 aprile: per i genitori è complicato Di

Tra vacanze di Pasqua e ponte del 25 aprile in alcune scuole il ponte sarà di dieci giorni. Poi c’è la pausa per il 1° maggio. Le scuole possono infatti adattare i calendari scolastici regionali, sempre nel limite dei giorni da garantire per anno scolastico.

Il maxi ponte non piace però a tutti. Il problema principale è che i genitori lavorano. E’ questo il caso di un medico, mamma di due bambine piccole, che al Corriere della Sera ha espresso i propri dubbi sulla decisione della scuola in merito alla lunga pausa.

La chiusura, prevista per dieci giorni consecutivi, complica la gestione familiare per chi lavora su turni, come nel caso suo e del marito. La soluzione più auspicata, secondo la dottoressa, sarebbe stata l’attivazione di un campus scolastico durante i giorni di sospensione, che avrebbe permesso ai bambini di restare nel contesto scolastico insieme ai compagni.

Alcuni istituti hanno deciso tuttavia di non aderire alla chiusura prolungata. Una dirigente ha motivato la scelta con la volontà di garantire la continuità didattica e rispondere alle esigenze di studenti fragili, in particolare con background migratorio.

I ponti previsti dal calendario scolastico

Da calendari scolastici regionali le vacanze di Pasqua 2025 saranno dal 17 al 22 aprile. Fanno eccezione le regioni Liguria, Valle d’Aosta, Veneto, dove le vacanze si fermano a Pasquetta il 21 aprile. In Provincia di Trento vacanze fino al 26.

Le Regioni che hanno deliberato il ponte del 25 aprile sono:

Basilicata

Abruzzo

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Marche

Molise

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

province di Trento e Bolzano

Come detto sopra, diverse scuole si sono organizzate per lo stop delle lezioni da Pasqua fino al 25 aprile.