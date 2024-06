Calendario scolastico, per il ponte dell’Immacolata niente lezioni in alcune regioni. Dal 22 dicembre inizio vacanze di Natale Di

Manca poco alla festa dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre. Alcune regioni hanno deliberato il ponte con lo stop delle lezioni anche sabato 9 dicembre, laddove già non vi sia la pausa in caso di settimana corta.

Il rientro direttamente lunedì 11 dicembre, dopo il ponte, è previsto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia di Trento.

Le scuole nelle regioni non elencate potrebbero comunque fare ponte per delibera del collegio dei docenti.

Riepilogo calendari 2023-24

Vacanze di Natale

Dal 22 dicembre iniziano le vacanze di Natale, due settimane di stop dalle lezioni.

La data d’inizio varia da a regione a regione: il 22 dicembre inizio vacanze in Umbria; il 23 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto, Provincia di Trento; il 24 in Emilia Romagna, Toscana, Provincia di Bolzano, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Valle d’Aosta.

Si tornerà a scuola lunedì 8 gennaio.