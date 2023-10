Calendario scolastico e ponte dei morti, niente lezioni per alcuni giorni. Non tutte le Regioni, però, hanno deliberato la pausa Di

Halloween, festa di Ognissanti il 1° novembre e commemorazione dei defunti il 2 novembre: per studenti e docenti è in arrivo una breve pausa delle lezioni prima del Ponte dell’Immacolata e delle vacanze di Natale. Non tutte le Regioni hanno però deliberato la mini vacanza. Il 1° novembre niente lezioni per tutti, sarà festa nazionale.

Il 2 novembre, per il giorno dedicato ai defunti, niente lezione in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Nelle Marche non si farà lezione neanche il 3 novembre, un venerdì, così per coloro che attuano la settimana corta il rientro a scuola è programmato direttamente per il 6 novembre.

Nella provincia di Bolzano pausa ancora più lunga: il ponte inizierà dal 30 ottobre e finirà il 3 novembre.

Ricordiamo che oltre ai giorni deliberati dalle Regioni con i calendari scolastici, ci sono quelli deliberati dai collegi dei docenti. Per cui, le scuole delle regioni non menzionate potrebbero fare comunque ponte.

Riepilogo calendari