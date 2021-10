Calendario scolastico, Ognissanti e ponte morti 2 novembre: in quali regioni le scuole restano chiuse? Le date Di

Da circa un mese, a seconda dei calendari scolastici regionali, sono cominciate le lezioni dell’anno scolastico 2021/22. Un primo piccolo stop dalle lezioni, prima della pausa natalizia, ci sarà il 1 e 2 novembre per la festa di Ognissanti (festività nazionale) e il giorno dei morti. Il 2 novembre le lezioni si fermano sia in presenza che in Dad nelle scuole di 11 regioni e in quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. A Bolzano stop alla didattica più lungo, fino al 6 novembre.

Ecco le Regioni che hanno scelto di sospendere le attività didattiche il 2 novembre:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Lombardia

Marche

Molise

Puglia

Sardegna

Umbria

Provincia Bolzano (fino al 6 novembre)

(fino al 6 novembre) Provincia Trento

Questo è quanto stabilito dai calendari regionali, ma ricordiamo che le scuole possono decidere autonomamente la chiusura. Anche nelle altre regioni dunque potrebbe esservi la mini pausa per il 2 novembre.

Calendario ministeriale