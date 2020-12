Calendario scolastico, le date delle vacanze di Natale per regione Di

Calendario scolastico 2020/2021: i giorni di vacanza per le festività natalizie per regione, in attesa di una decisione sulla riapertura delle scuole momentaneamente chiuse, o meglio in Dad, per l’emergenza Covid.

Ecco le date per regione:

Abruzzo: dal 24-12 al 5-1

Basilicata: dal 24-12 al 5-1

Calabria: dal 23-12 al 5-1

Campania: dal 23-12 al 5-1

Emilia Romagna: dal 24-12 al 5-1

Friuli Venezia Giulia: dal 24-12 al 5-1

Lazio: dal 23-12 al 5-1

Liguria: dal 24-12 al 5-1

Lombardia: dal 23-12 al 5-1

Marche: dal 24-12 al 5-1

Molise: dal 23-12 al 5-1

Piemonte: dal 23-12 al 5-1

Puglia: dal 23-12 al 5-1

Sardegna: dal 23-12 al 5-1

Sicilia: dal 23-12 al 5-1

Toscana: dal 24-12 al 5-1

Umbria: dal 23-12 al 5-1

Valle d’Aosta: dal 24-12 al 5-1

Veneto: dal 24-12 al 5-1

Provincia Bolzano: dal 24-12 al 5-1

Provincia Trento: dal 24-12 al 5-1

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è festività nazionale.

