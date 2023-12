Calendario scolastico, le date delle vacanze di Natale 2023 per regione Di

Mancano 13 giorni al Natale. A scuola le vacanze iniziano un po’ prima a seconda del calendario scolastico regionale deliberato dalle Regioni: in alcune venerdì 22 dicembre è già vacanza, in altre il 23. Il 24 sarà domenica. Rientro uguale per tutti: si tornerà tra i banchi l’8 gennaio, di lunedì.

Le date di inizio vacanze di Natale per regione:

22 dicembre: Umbria

23 dicembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto, Provincia di Trento

24 dicembre: Emilia Romagna, Toscana, Provincia di Bolzano, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Valle d’Aosta

Riepilogo calendari 2023-24