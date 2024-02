Calendario scolastico, date delle vacanze di Natale 2023 per regione. Prima il ponte dell’Immacolata, ma non per tutti Di

Si va verso la prima lunga pausa dalle lezioni, le vacanze di Natale. Due settimane circa di riposo per studenti e insegnanti. Prima una breve pausa per il ponte dell’Immacolata, che quest’anno cade di venerdì. Solo per chi già non attua la settimana corta ci sarà un giorno in più di vacanza, sabato 9 dicembre, se deliberato da Regioni o collegio docenti.

Il ponte dell’Immacolata, il 9 dicembre, è previsto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia di Trento.

Nelle regioni non menzionate ci può essere ugualmente ponte per delibera del collegio docenti con sospensione delle attività didattiche il 9 dicembre, sabato.

Vacanze di Natale 2023:

Dal 22 dicembre (venerdì) al 5 gennaio (venerdì) in Umbria;

dal 23 dicembre (sabato) al 5 gennaio in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto, Provincia di Trento;

dal 24 dicembre (domenica) al 5 gennaio in Emilia Romagna, Toscana, Provincia di Bolzano, Liguria, Friuli Venezia Giulia;

dal 24 dicembre al 6 gennaio nelle Marche con rientro l’8 gennaio così come in Valle d’Aosta.

Il rientro è previsto per tutti lunedì 8 gennaio.

