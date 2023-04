Calendario scolastico, in Toscana si torna in classe il 15 settembre, ma è polemica: “Perché di venerdì?” Di

La ripresa delle attività scolastiche in Toscana è prevista per il 15 settembre 2023, come riportato dal quotidiano La Nazione. Si tratta di un calendario scolastico perpetuo, che prevede ogni anno la ripresa delle lezioni dopo le vacanze estive nella stessa data, indipendentemente dal giorno della settimana.

Tuttavia, quest’anno la situazione è diversa in quanto il 15 settembre cade di venerdì, a ridosso del fine settimana. Per gli esponenti di Fratelli d’Italia in Toscana, la questione merita attenzione. I consiglieri regionali hanno proposto una modifica al calendario scolastico, suggerendo di far rientrare gli studenti a scuola il 18 settembre, ovvero il lunedì successivo, inizio settimana.