Calendario scolastico, in Puglia si ritorna in classe il 20 settembre Di

La giunta regionale della Puglia ha approvato il calendario scolastico regionale 2021-2022 in cui l’inizio delle attività didattiche è previsto per tutti il 20 settembre.

L’anno si chiuderà il 9 giugno 2022 mentre il termine per le attività educative nelle scuole dell’infanzia è il 30 giugno. Le scuole, nella loro autonomia, possono decidere di anticipare l’inizio delle lezioni, in tal caso possono adattare il proprio calendario in base a esigenze specifiche. La data è stata fissata dalla Regione d’intesa con le organizzazioni sindacali.

Oltre alle festività nazionali, il calendario regionale prevede giorni di festività il 2 novembre (ponte di Ognissanti), dal 23 dicembre al 9 gennaio (vacanze natalizie); dal 14 al 19 aprile (vacanze pasquali).

”Dal 20 settembre si ritorna in classe – commenta l’assessore regionale all’istruzione Sebastiano Leo – si ritorna a studiare a scuola con i propri compagni, vaccinati. Sono fiducioso che l’avvio del prossimo anno scolastico segnerà un cambio di passo, una ripresa per tutti noi, buttandoci alle spalle la terribile esperienza della pandemia”.

Proprio ieri in Puglia è partita la campagna di vaccinazione per la popolazione studentesca nella fascia 12-15 anni, con cui la Regione intende mettere in sicurezza i giovanissimi.