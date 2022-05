Calendario scolastico 2022/23, in Lombardia si torna in classe il 12 settembre Di

La Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno confermato l’inizio dell’anno scolastico 2022/23 per il giorno 12 settembre 2022 e la sua conclusione l’8 giugno 2023.

La Regione Lombardia prevede che gli Istituti Scolastici e i Centri di Formazione Professionale possano stabilire, in accordo con gli Enti locali, la sospensione delle lezioni per un massimo di 3 giorni, in aggiunta alle consuete vacanze natalizie e pasquali.