Calendario scolastico, in Basilicata inizio lezioni il 12 settembre 2022

Con la Delibera n. 202200307 del 26 maggio 2022 la Giunta regionale della Basilicata ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2022/2023. L’inizio delle lezioni è fissato per il 12 settembre 2022, la fine per il 10 giugno 2023, fine attività scuola infanzia 30 giugno 2023

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 205 e 222 per la scuola dell’infanzia. Si riducono rispettivamente a 204 e 221 nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono ricada in un giorno nel quale siano previste lezioni.

Le lezioni sono sospese:

2 novembre

dal 24/12 al 7/01/23

dal 20 al 21 febbraio (Carnevale)

dal 6 all’11 aprile

tutte le domeniche

l’8 dicembre

il 25 e 26 dicembre

1 e 6 gennaio

lunedì dopo Pasqua

25 aprile, 1 maggio e 2 giugno

festa del santo patrono.

Calendario Basilicata 2022/23