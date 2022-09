Calendario scolastico: il 5 settembre suonano le prime campanelle in Lombardia, Trento e Bolzano Di

Lunedì 5 settembre suonano le prime campanelle per il rientro alle lezioni dopo le vacanze estive. Si torna fra i banchi limitatamente all’infanzia in Lombardia e nella provincia di Trento (per tutti gli altri ordini e gradi il 12 settembre). Ritorno in classe il 5 settembre in tutte le scuole nella provincia autonoma di Bolzano. Nei prossimi giorni la campanella suonerà per tutti gli altri studenti.

I calendari regionali:

Alto Adige – inizio lezioni il 5 settembre 2022

Abruzzo – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Basilicata– inizio lezioni il 12 settembre 2022

Calabria – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Emilia Romagna – inizio lezioni il 15 settembre 2022

Friuli Venezia Giulia – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Lazio -inizio lezioni il 15 settembre

Liguria – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Campania – inizio lezioni il 13 settembre 2022

Marche – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Puglia – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Piemonte – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Sardegna– inizio lezioni 14 settembre

Toscana – inizio lezioni il 15 settembre 2022

Trentino – inizio lezioni il 12 settembre 2022 (infanzia il 5)

Umbria– inizio lezioni il 14 settembre

Veneto – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Lombardia – inizio lezioni il 12 settembre 2022

Molise – inizio lezioni il 14 settembre 2022

Sicilia – inizio lezioni il 19 settembre 2022

Valle d’Aosta – inizio lezioni il 19 settembre 2022

Le festività nazionali:

1 novembre 2022: Tutti i Santi;

8 dicembre 2022: Immacolata concezione,

25 dicembre 2022: Natale;

26 dicembre 2022: Santo Stefano;

1 gennaio 2023: Capodanno;

6 gennaio 2023: Epifania;

9 aprile 2023: Pasqua

10 aprile 2023: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2023: Festa della Liberazione;

1 maggio 2023: Festa del Lavoro;

2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica.

Le indicazioni anti Covid

Sarà un ritorno tra i banchi nuovo rispetto a quelli appena passati. Le misure anti Covid rigide che hanno caratterizzato gli ultimi due anni scolastici non ci saranno più. Si potrà stare in classe senza mascherina e si potrà riavere il compagno di banco, senza più l’obbligo del distanziamento. Vietato l’accesso a scuola a coloro che sono risultati positivi al test Covid o che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5° o sintomatologia evidentemente compatibile con il Covid.