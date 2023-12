Calendario scolastico, il 2024 con tutti i ponti e le date delle vacanze da Carnevale all’Immacolata Di

Si chiude il 2023, si apre il 2024. Il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2023-2024 gioca un ruolo chiave nella determinazione dei giorni di pausa per il personale scolastico e gli studenti, insieme alle decisioni dei collegi docenti e alle festività nazionali stabilite dall’ordinanza ministeriale.

Vacanze di Carnevale 2024

Le vacanze di Carnevale nel 2024 variano in base alla regione. Il Martedì Grasso, che cade il 13 febbraio 2024, segna un momento di festa in molte regioni. Ecco una panoramica:

12-13 febbraio : Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Puglia.

: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Puglia. 12-14 febbraio : Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto.

: Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto. 13 febbraio : Sardegna.

: Sardegna. 8-13 febbraio : Provincia di Trento.

: Provincia di Trento. 12-16 febbraio : Provincia di Bolzano.

: Provincia di Bolzano. 10-13 febbraio: Piemonte.

Vacanze di Pasqua 2024

Le vacanze di Pasqua si svolgeranno dal 28 marzo al 2 aprile 2024 in tutte le regioni, ad eccezione della Valle d’Aosta, dove gli studenti rientreranno a scuola il martedì successivo alla Pasquetta.

Ponte del 25 Aprile

Il 25 aprile, giornata della liberazione, cade di giovedì. Alcune regioni hanno deliberato la sospensione delle lezioni anche per il 26 e 27 aprile:

Calabria, Campania, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto.

Nella provincia di Bolzano, solo il 26 aprile.

Ponte del 1 Maggio

Il ponte del 1° maggio potrebbe collegarsi al ponte del 25 aprile in alcune regioni, regalando una settimana di vacanza. Le regioni che hanno optato per lo stop il 29 e 30 aprile sono Liguria e Molise.

Festività Nazionali

Per il 2024, non ci sarà una vacanza aggiuntiva per il 2 giugno, festa della Repubblica, in quanto cade di domenica. Altre festività nazionali includono:

Tutte le domeniche.

1° novembre : Ognissanti.

: Ognissanti. 8 dicembre : Immacolata Concezione.

: Immacolata Concezione. 25 dicembre : Natale.

: Natale. 26 dicembre .

. 1° gennaio : Capodanno.

: Capodanno. 6 gennaio : Epifania.

: Epifania. Lunedì dopo Pasqua.

25 aprile : Anniversario della Liberazione.

: Anniversario della Liberazione. 1° maggio : Festa del Lavoro.

: Festa del Lavoro. 2 giugno : Festa della Repubblica.

: Festa della Repubblica. Festa del Santo Patrono.

Riepilogo calendari scolastici regionali