Calendario scolastico, ecco dove non si va a scuola per il ponte del 1° maggio. Tra poco più di un mese le vacanze estive Di

Periodo di ponti anche per gli studenti. Fine aprile generoso per i ragazzi che possono così staccare dalle lezioni in occasione delle feste nazionali. Qualcuno ha fatto già il ponte dal 25 aprile, qualcuno lo lega a quello del 1° maggio.

Da calendari scolastici regionali il ponte per il 1° maggio, festa dei lavoratori, è previsto in Liguria e Molise. Gli studenti possono stare in vacanza il 29 e 30 aprile e, chiaramente, il 1° maggio. Si torna scuola giovedì 2 maggio.

Per gli altri potrebbe essere arrivata la delibera del collegio dei docenti che, nel limite del numero di lezioni da assicurare, possono optare per qualche giorno in più di pausa rispetto a quelle previste dal calendario regionale.

E poi si guarda dritto alla fine delle lezioni, tra poco più di un mese, con l’inizio delle vacanze estive:

6 giugno: Emilia Romagna, Marche, Valle d’Aosta

7 giugno: Puglia, Sardegna

8 giugno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria, Veneto

10 giugno: Toscana

11 giugno: Trento

14 giugno: Bolzano

Le scuole sedi di seggio elettorale per le elezioni dell’8 e 9 giugno dovranno essere disponibili dal 6 al 10-11 giugno. Le indicazioni del Ministero dell’interno.