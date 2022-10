Calendario scolastico, dal ponte di Ognissanti al 2 giugno: tutti i giorni di vacanza nel 2022/23 Di

Sono da poco iniziate le lezioni dopo la pausa estiva e già si pensa alle prossime vacanze. Per questo anno scolastico sono previsti diversi ponti oltre alle festività nazionali. I calendari scolastici regionali hanno stabilito i giorni di stop delle lezioni e a questi si aggiungo quelli che le scuole, autonomamente, hanno deliberato nel rispetto dei 200 giorni minimi di lezione da garantire annualmente.

Prossimo stop il ponte di Ognissanti: le lezioni si fermano il 31 ottobre in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Umbria, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano.

In alcune regioni stop alle lezioni anche il 2 novembre. In Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna si rientrerà a scuola il 3 novembre.

Pausa più lunga nelle scuole della provincia di Bolzano, dove si rientrerà il 7 novembre.

Si va poi al ponte dell’Immacolata. Le lezioni si fermano per tutti giovedì 8 dicembre. Venerdì 9 e sabato 10 dicembre stop in Calabria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano.

Vacanze di Natale

Stop didattico ben più lungo per le festività natalizie. Le date oscillano tra il 23 e il 24 dicembre da regione a regione e si rientra il 7 gennaio dopo l’Epifania:

Abruzzo: 24.12.2022 – 07.01.2023

Basilicata: 24.12.2022 – 07.01.2023

Calabria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Campania: 23.12.2022 – 05.01.2023

Emilia Romagna: 24.12.2022 – 05.01.2023

Friuli Venezia Giulia: 24.12.2022 – 07.01.2023

Lazio: 23.12.2022 – 05.01.2023

Liguria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Lombardia: 23.12.2022 – 05.01.2023

Marche: 24.12.2022 – 07.01.2023

Molise: 23.12.2022 – 07.01.2023

Piemonte: 24.12.2022 – 07.01.2023

Puglia: 23.12.2022 – 07.01.2023

Sardegna: 23.12.2022 – 05.01.2023

Sicilia: 23.12.2022 – 07.01.2023

Toscana: 24.12.2022 – 05.01.2023

Umbria: 23.12.2022 – 07.01.2023

Valle d’Aosta: 24.12.2022 – 07.01.2023

Veneto: 24.12.2022 – 07.01.2023

Provincia di Bolzano: 24.12.2022 – 05.01.2023

Provincia di Trento: 23.12.2022 – 05.01.2023

Subito dopo la pausa di Natale, piccolo break il 30 e 31 gennaio, in occasione della Fiera di Sant’Orso, in Valle d’Aosta.

Carnevale

A febbraio stop per Carnevale. Le date indicate nei calendari regionali sono:

Abruzzo: 20.02.23 – 21.02.23

Basilicata: 20.02.23 – 21.02.23

Campania: 20.02.23 – 21.02.23

Friuli Venezia Giulia: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Lombardia: 24.02.23 – 25.02.23 (rito ambrosiano)

Molise: 22.02.23

Piemonte: 20.02.23 – 21.02.23

Sardegna: 21.02.23

Valle d’Aosta: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Veneto: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Provincia di Bolzano: 18.02.23 – 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23 – 23.02.23 – 24.02.23 – 25.02.23

Provincia di Trento: 20 – 21.02.2023

Vacanze Pasqua e altri ponti

Ad aprile di nuovo stop didattico per Pasqua, dal 6 all’11, in tutte le regioni e nelle Province di Trento e Bolzano.

Ponte in diverse regioni per la festa della liberazione, il 25 aprile, che cade di martedì. Le lezioni si fermano il 24 aprile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

In Sardegna niente lezioni il 28 aprile per sa die de sa Sardigna.

Il 29 maggio stop alle lezioni nella Provincia autonoma di Bolzano per il lunedì di Pentecoste.

Con la festa della Repubblica, il 2 giugno, si chiudono i ponti dell’anno scolastico 2022/23 prima della fine delle lezioni. Sabato 3 giugno pausa didattica in Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.

