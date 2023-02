Calendario scolastico, con tanti ponti si va verso la fine delle lezioni. Ecco i giorni di vacanza in arrivo Di

Il 22 febbraio il rientro a scuola dalle vacanze di Carnevale per gli studenti delle regioni e delle scuole che hanno deliberato il ponte per martedì grasso. In altre regioni lo stop continua. E si considerano poi le scuole che in autonomia hanno deliberato uno o due giorni di sospensione dalle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare.

Vacanza ancora fino al 25 febbraio nella provincia di Bolzano. Il 22 febbraio stop alle lezioni in Molise, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Veneto. In Lombardia niente scuola il 24 e 25 febbraio per il rito ambrosiano.

Ora si pensa alle prossime pause – il 2023 è infatti un anno ricco di ponti per la scuola – ma anche alla fine delle lezioni a giugno, che varia da regione a regione. Calendario completo

Ad aprile vacanza dal 6 all’11 per Pasqua. Dopo la festa della Liberazione il 25 aprile, un martedì, di conseguenza molte scuole faranno ponte. Da calendari scolastici regionali il ponte è previsto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. In Sardegna festa anche il 28 aprile per Sa die de sa Sardigna, occasione per un altro lungo ponte fino al 2 maggio.

Il 1° maggio sarà un lunedì e quindi di nuovo lungo ponte specialmente per le scuole che attuano la settimana corta.

Prima del termine delle lezioni altro stop per la festa della Repubblica il 2 giugno, un venerdì. Le regioni che hanno deliberato lo stop didattico anche il 3 giugno sono Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Nelle altre i singoli collegi docenti potrebbero aver optato per il ponte.