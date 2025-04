Calendario scolastico, arriva il ponte di Ognissanti: ecco le regioni che hanno deliberato il lungo weekend Di

Si avvicina il ponte di Ognissanti, un lungo weekend e una pausa dalle lezioni da venerdì 1° novembre, festa nazionale, a domenica 3. Ma c’è chi lo potrà fare più lungo. Le Regioni e le Province autonome deliberano i calendari scolastici poi i collegi docenti possono decidere altri giorni di stop.

In base ai calendari scolastici non si va a scuola anche sabato 2 novembre in:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Marche

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Veneto

Umbria

Valle d’Aosta

Ponte più lungo nelle provincia di Bolzano (dal 26 ottobre al 3 novembre) e di Trento, dove le lezioni sono sospese dal 31 ottobre al 3 novembre.

Si torna a scuola lunedì 4 novembre.

Calendario scolastico 2024/25