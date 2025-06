Calendario scolastico 2025, ponti in arrivo per docenti e studenti: vacanze di Pasqua e poi 25 aprile e 1° maggio. Le date di stop delle lezioni per regione Di

Poco più di tre mesi alla fine della scuola, per chi non deve svolgere gli esami di Stato. Nel mezzo qualche giorno di pausa per le vacanze di Pasqua e i ponti tra il 25 aprile e il 1° maggio. Non tutte le Regioni hanno però deliberato il ponte. Le scuole possono tuttavia adattare i calendari optando per altri giorni di stop delle lezioni, nel limite dei giorni da garantire per anno scolastico.

Vacanze di Pasqua 2025

Le vacanze di Pasqua 2025 saranno dal 17 al 22 aprile. Fanno eccezione le regioni Liguria, Valle d’Aosta, Veneto, dove le vacanze si fermano a Pasquetta il 21 aprile.

In Provincia di Trento vacanze fino al 26.

Ponte 25 aprile

La Festa della liberazione, il 25 aprile, cade di venerdì, occasione di ponte con sabato 26 e domenica 27 aprile, per chi già non attua la settimana corta.

Hanno deliberato il ponte le regioni:

Basilicata

Abruzzo

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Marche

Molise

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

province di Trento e Bolzano

Ponte 1° maggio

Lungo possibile ponte anche per la festa dei lavoratori, il 1° maggio, un giovedì.

Il ponte dal 1° al 3 maggio è presente nei calendari scolastici delle regioni:

Calabria

Campania

Liguria

Marche

Molise

Valle d’Aosta

Veneto

Piemonte

province Bolzano e Trento

Calendario scolastico 2024/25