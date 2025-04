Calendario scolastico 2025-2026, in Friuli Venezia-Giulia si ripartirà l’11 settembre Di

La Regione Friuli Venezia Giulia ha ufficializzato il calendario scolastico 2025/26, valido per istituti statali e paritari. Le scuole dell’infanzia avranno 221 giorni di lezione, con inizio l’11 settembre 2025 e termine il 27 giugno 2026. Per primarie e secondarie, invece, sono previsti 205 giorni di attività, con chiusura anticipata al 9 giugno 2026.

Oltre alle festività nazionali – tra cui Natale, Pasqua e il 1° maggio – sono state confermate le tradizionali interruzioni per le vacanze natalizie (dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026), per Carnevale (16-18 febbraio 2026) e per la settimana di Pasqua (2-7 aprile 2026). Saranno rispettate anche le celebrazioni dei santi patroni locali, con sospensione delle lezioni nei comuni interessati.

Flessibilità e adattamenti per le scuole

Pur mantenendo una struttura definita, il calendario regionale lascia spazio a modifiche motivate da parte delle singole scuole, in base al Piano dell’offerta formativa o a necessità straordinarie.