Calendario scolastico 2024-25, quando iniziano le lezioni a settembre. Ecco tutti i calendari regionali. COMPLETO Di

Tutte le Regioni hanno deliberato i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25. Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni di lezioni da garantire.

Ecco i calendari scolastici regionali deliberati:

Abruzzo: inizio lezioni il 16 settembre, termine il 7 giugno.

Basilicata: si torna sui banchi il 16 settembre.

Bolzano: inizio lezioni il 5 settembre, fine il 13 giugno 2025.

Calabria: inizio lezioni il 16 settembre, fine il 7 giugno

Le attività didattiche non si svolgeranno sabato 2 novembre 2024 – commemorazione dei defunti, da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 – vacanze di Natale, da giovedì 17 a martedì 22 aprile 2025 – vacanze di Pasqua, sabato 26 aprile 2025 – interfestivo, da venerdì 2 a sabato 3 maggio 2025 – interfestivi”.

Campania: Inizio lezioni 12 settembre 2024/ fine lezioni 7 giugno 2025

Oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività didattiche sono altresì sospese il giorno 2 novembre 2024 per la commemorazione dei defunti; il 23 e 24 dicembre 2024, il 27 e 28 dicembre 2024, il 30 e 31 dicembre 2024 e dal 2 al 4 gennaio 2025 per le festività Natalizie; i giorni 3 e 4 marzo 2025 per le festività di Carnevale; dal 17 aprile al 19 aprile 2025 e il 22 aprile 2025 per le festività Pasquali; il 26 aprile 2025 per il ponte della Festa della Liberazione; il 2 e 3 maggio per il ponte del 1° Maggio

Emilia Romagna: inizio lezioni il 16 settembre, termine lezioni il 6 giugno.

Friuli Venezia Giulia: inizio lezioni 11 settembre. Giorni di sospensione delle lezioni oltre le festività nazionali:

• sabato 2 novembre 2024;

• lunedì 23 e martedì 24 dicembre 2024, venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2024, lunedì 30 e martedì 31 dicembre 2024, da giovedì 2 a sabato 4 gennaio 2025, compresi (vacanze natalizie);

• da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo 2025, compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);

• da giovedì 17 a sabato 19 aprile 2025 e martedì 22 aprile 2025, compresi (vacanze pasquali);

• sabato 26 aprile 2025.

Lazio: inizio lezioni 16 settembre. Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, mentre quelle pasquali dal 17 al 22 aprile 2025.

Liguria: inizio lezioni il 16 settembre, termine il 10 giugno.

Lombardia: inizio lezioni il 12 settembre, termine il 7 giugno.

Marche: inizio lezioni l’11 settembre.

Molise: inizio lezioni il 12 settembre.

Piemonte: inizio lezioni l’11 settembre. Le lezioni termineranno sabato 7 giugno 2025 per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Puglia: le lezioni per l’anno scolastico 2024/2025 inizieranno il 16 settembre 2024 e il termine delle attività per le scuole dell’infanzia entro il 30 giugno 2025 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2025.

Sardegna: inizio lezioni il 12 settembre. Oltre alle festività nazionali le lezioni sono sospese:

2 novembre: commemorazione dei defunti;

vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 4 gennaio;

dal 3 al 4 marzo 2025 vacanze di carnevale;

dal 17 aprile al 21 aprile 2025 vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua;

22 aprile 2025 il martedì successivo al lunedì dopo Pasqua;

28 aprile: Sa Die de sa Sardigna.

Sicilia: Inizio lezioni il 12 settembre. Le attività didattiche termineranno sabato 7 giugno 2025

L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa nei seguenti periodi:

– vacanza del 2 Novembre 2024;

– vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 07 gennaio 2025;

– vacanze di Pasqua: dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025;

Toscana: inizio lezioni il 16 settembre. Termine delle lezioni: martedì 10 giugno 2025; il 30 giugno 2025 per la scuola dell’infanzia.

Trentino: inizio lezioni il 9 settembre. Termine delle lezioni: giovedì 12 giugno 2025.

Umbria: inizio lezioni l’11 settembre. Termine lezioni il 7 giugno 2025.

Valle d’Aosta: prima campanella mercoledì 11 settembre.

Altri giorni di sospensione:

2 novembre (ponte di Ognissanti),

dal 23 dicembre al 6 gennaio vacanze natalizie,

30 e 31 gennaio Fiera di Sant’Orso,

dal 17 al 21 aprile vacanze di Pasqua,

26 aprile,

2 e 3 maggio.

Veneto: inizio lezioni l’11 settembre.

Altri giorni di sospensione delle lezioni:

sabato 2 novembre 2024 (ponte della solennità di Ognissanti);

da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025 vacanze di Natale, compresa la domenica e il 6 gennaio Epifania;

dal 3 al 5 marzo 2025 Carnevale;

dal 17 aprile al 21 aprile 2025 Pasqua;

sabato 26 aprile 2025 ponte festa della Liberazione;

venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio 2025 ponte del 1° maggio.

Festività nazionali

Oltre alle domeniche, saranno considerati festivi nell’anno scolastico 2024-25: