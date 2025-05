Calendario scolastico 2024/25: tutte le date di inizio e fine lezione con ponti e festività. AGGIORNATO Di

Tutte le date di inizio e fine lezioni dell’anno scolastico 2024/25, con i ponti e le festività previsti per il prossimo anno scolastico. Le scuole possono adattare i calendari scolastici deliberati dalle Regioni.

Tutte le date di inizio e fine lezioni, vacanze di Natale, Pasqua e giorni di sospensione delle lezioni:

Scarica PDF

Festività nazionali

Il calendario delle festività nazionali per l’anno scolastico 2024/2025 è stato stabilito dall’OM n. 128:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, Festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

Vacanze di Natale

In quasi tutte le regioni iniziano il 23 dicembre. In Provincia di Bolzano sabato 21 dicembre, in Toscana ed Emilia Romagna il 24 dicembre.

Si torna a scuola martedì 7 gennaio.

Vacanze di Carnevale

Non tutte le Regioni hanno deliberato dei giorni di pausa per Carnevale, ma, ricordiamo, le scuole possono decidere autonomamente altri giorni di pausa oltre quelli segnalati nel calendario regionale.

Hanno previsto lo stop per Carnevale le Regioni:

Basilicata: 3-4 marzo;

Campania: 3-4 marzo;

Friuli Venezia Giulia: dal 3 al 5 marzo;

Lombardia: 3-4 marzo;

Piemonte: dall’1 al 4 marzo;

Sardegna: 3-4 marzo;

Veneto: dal 3 al 5 marzo;

Provincia di Bolzano: dall’1 al 9 marzo;

Provincia di Trento: dal 3 al 5 marzo.

Vacanze di Pasqua

In tutte le regioni le vacanze di Pasqua saranno dal 17 al 22 aprile. Si fermano al 21 aprile in Liguria, Valle d’Aosta, Veneto. Nella Provincia di Trento vacanze di Pasqua legate al 25 aprile fino al 26.

Ponti e altri giorni di sospensione delle lezioni

Ponte di Ognissanti

Non si farà lezione il 2 novembre, da calendari regionali in: Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta. Ponte più lunga nelle province di Bolzano e di Trento: lezioni sospese rispettivamente dal 26 ottobre al 2 novembre e dal 31 ottobre al 2 novembre.

Ponte Immacolata

Il 7 dicembre l’unica Regione che ha deliberato lo stop anche sabato è il Molise.

Ponte 25 aprile

Non si va a scuola il 26 aprile, un sabato, in: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e nelle province di Trento e Bolzano.

Ponte 1° maggio

Il prossimo anno la festa dei lavoratori cadrà di giovedì. Diverse Regioni hanno deliberato il ponte dal 1° al 3 maggio, si tratta di: Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Valle d’Aosta, Veneto, Piemonte, Bolzano, Trento.