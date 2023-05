Calendario scolastico 2023/24 Toscana: inizio lezioni il 15 settembre Di

La Regione Toscana ha approvato il calendario scolastico 2023/24: in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l’avvio delle attività sarà venerdì 15 settembre 2023 e le stesse termineranno il giorno lunedì 10 giugno 2024. Tutti gli adattamenti devono essere assunti, possibilmente, il 30 giugno 2023.

In considerazione della rilevanza del servizio della scuola dell’infanzia le istituzioni scolastiche di tale grado hanno la facoltà di anticipare, come negli anni passati, l’avvio delle attività.

Le attività educative presso le scuole dell’infanzia hanno termine il 29 giugno 2024.

Ad esclusione della particolarità delle indicazioni per la scuola dell’infanzia, le attività svolte in tutte le istituzioni scolastiche non possono avviarsi in data precedente al 15 settembre né terminare in data antecedente al 10 giugno, possono invece terminare in data successiva nei seguenti casi:

a) nelle classi interessate agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado;

b) nelle classi delle istituzioni scolastiche che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;

c) nell’ambito di specifici progetti finalizzati all’educazione degli adulti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed organizzati dalle competenti istituzioni scolastiche;

d) nell’ambito di attività formative integrate tra istruzione e formazione professionale.

Possono iniziare prima del 15 settembre e terminare successivamente al 10 giugno, le attività degli istituti secondari di II grado dove si svolgono Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), e/o i percorsi scolastici sperimentali quadriennali degli istituti secondari di secondo grado.

L’anticipo o il posticipo è limitato a dette attività di PCTO e/o di percorsi sperimentali quadriennali e riguarda solo le classi/sezioni e gli studenti direttamente coinvolti in tale tipo di attività, mentre resta fermo l’avvio delle attività didattiche per tutti gli altri studenti il 15 settembre e il termine non prima del 10 giugno 2024.

Giorni di festività:

Tutte le domeniche;

1 novembre: Tutti i Santi;

8 dicembre: Immacolata Concezione;

25 dicembre: Santo Natale;

26 dicembre: Santo Stefano;

1 gennaio: Capodanno;

6 gennaio: Epifania;

Santa Pasqua;

Lunedì dell’Angelo;

25 aprile: Festa della Liberazione;

1 maggio: Festa del Lavoro;

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

La festa del Patrono.

Sospensioni obbligatorie delle lezioni:

– Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s, quindi da domenica 24 dicembre 2023 a sabato 06 gennaio 2024 compresi.

– Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 compresi.

La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

Calendario e nota USR