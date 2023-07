Calendario scolastico 2023/24: primo ed ultimo giorno di scuola, festività, ponti e vacanze. SCARICA PDF con tutte le date Di

Le regioni italiane hanno già annunciato le date ufficiali per il prossimo anno scolastico, 2023-24. Il Piemonte, il Trentino e la Valle d’Aosta danno il via all’anno scolastico, con le lezioni che iniziano il 11 settembre 2023. Il giorno seguente, gli studenti della Lombardia faranno il loro ritorno.

Il 13 settembre segna l’inizio dell’anno scolastico per gli studenti della Campania, delle Marche, della Sicilia e del Veneto. Il 14 settembre, i giovani di Liguria, Molise e Puglia torneranno a scuola. Infine, la Toscana e il Lazio daranno il via alle lezioni il 15 settembre.

Il calendario scolastico 2023-2024 si conclude per la maggior parte delle regioni italiane l’8 giugno 2024. In Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta, le scuole chiudono i battenti un po’ prima, il 6 giugno. In Puglia e in Toscana, l’ultimo giorno di scuola è fissato per il 7 giugno. Gli studenti del Trentino Alto Adige dovranno aspettare fino all’11 giugno per il termine delle lezioni.

Conoscere queste date può aiutare gli studenti e i docenti a programmare al meglio il loro anno scolastico. Dal ritorno sui banchi di scuola fino all’ultimo giorno di lezioni, ecco tutte le date nel calendario in PDF realizzato da Orizzonte Scuola.