Calendario scolastico 2022/23: vacanze di Pasqua, lunghi ponti e poi l’ultimo giorno di lezione. Le date Di

Un riepilogo delle date di vacanze che ci separano dalla fine delle lezioni per l’anno scolastico 2022/23. Giovedì l’inizio delle festività pasquali, poi alcuni ponti di cui è ricco il 2023, e infine l’ultimo giorno di lezioni con le date che variano da regione a regione. Ricordiamo che le scuole, in autonomia, possono deliberare alcuni giorni di sospensione delle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare.

Vacanze Pasqua

Abruzzo: dal 6 all’11 aprile

Basilicata: dal 6 all’11 aprile

Calabria: dal 6 all’11 aprile

Campania: dal 6 all’11 aprile

Emilia Romagna: dal 6 all’11 aprile

Friuli Venezia Giulia: dal 6 all’11 aprile

Lazio: dal 6 all’11 aprile

Liguria: dal 6 all’11 aprile

Lombardia: dal 6 all’11 aprile

Marche: dal 6 all’11 aprile

Molise: dal 6 all’11 aprile

Piemonte: dal 6 all’11 aprile

Puglia: dal 6 all’11 aprile

Sardegna: dal 6 all’11 aprile

Sicilia: dal 6 all’11 aprile

Toscana: dal 6 all’11 aprile

Umbria: dal 6 all’11 aprile

Valle d’Aosta: dal 6 all’8 aprile

Veneto: dal 6 al 10 aprile

Provincia Bolzano: dal 6 all’11 aprile

Provincia Trento: dal 6 all’11 aprile

Ponti

Dopo Pasqua la festa della Liberazione il 25 aprile, un martedì, di conseguenza molte scuole faranno ponte. Da calendari scolastici regionali il ponte è previsto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. In Sardegna festa anche il 28 aprile per Sa die de sa Sardigna, occasione per un altro lungo ponte fino al 2 maggio.

Il 1° maggio sarà un lunedì e quindi di nuovo lungo ponte specialmente per le scuole che attuano la settimana corta.

Prima del termine delle lezioni altro stop per la festa della Repubblica il 2 giugno, un venerdì. Le regioni che hanno deliberato lo stop didattico anche il 3 giugno sono Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Nelle altre i singoli collegi docenti potrebbero aver optato per il ponte.

Fine lezioni 2022/23

Date dell’ultimo giorno di scuola:

Provincia di Bolzano: 16 giugno

Friuli Venezia Giulia: 10 giugno (30 giugno per l’infanzia)

Lombardia: 8 giugno

Trentino: 9 giugno

Puglia: 10 giugno (30 giugno per l’infanzia)

Veneto: 10 giugno (30 giugno per l’infanzia)

Marche: 10 giugno

Toscana: 10 giugno

Molise: 10 giugno

Valle d’Aosta: 15 giugno

Campania: 10 giugno

Basilicata: 10 giugno

Calabria: 10 giugno

Emilia Romagna: 7 giugno

Liguria: 10 giugno

Sicilia: 10 giugno

Piemonte: 10 giugno

Abruzzo: 10 giugno

Lazio: 8 giugno

Sardegna: 10 giugno

Umbria: 10 giugno

Uno sguardo al 2023/24

I primi calendari scolastici regionali sono già stati deliberati. si tratta della provincia di Bolzano e della Valle d’Aosta.

Qui gli aggiornamenti