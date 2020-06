Calendario scolastico 2020/21, Basilicata ha deciso: inizio lezioni il 14 settembre, termine 8 giugno. Le altre regioni

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 17 giugno 2020,, in attuazione del Decreto Legislativo 112/98, comma 1, lettera D, Articolo 138, è stato approvato il calendario scolastico per l’anno 2020/2021

Nel calendario sono indicati i giorni di sospensione delle lezioni stabilite dalla Regioni a ridosso di festività nazionali, come il 7 dicembre.

Il calendario scolastico

Alcune regioni avevano già deliberato prima del lockdown, per cui bisognerà capire se rispetteranno le date già deliberate o se convergeranno sulla data del 14 settembre

La Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale avevano già stabilito l’inizio dell’anno scolastico 2020/21 per il giorno 14 settembre 2020 e la sua conclusione l’8 giugno 2021. Calendari Lombardia e Toscana.

In Emilia Romagna al momento vale la delibera della Regione 353/2012, secondo la quale l’anno scolastico inizia il 15 settembre e termina il 6 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 6 giugno cada in giorno festivo o posticipato, se necessario, per garantire i

205 giorni). Delibera Emilia Romagna

Nella Provincia di Bolzano l’inizio dell’anno scolastico era stato deliberato per il 7 settembre 2020 con termine 16 giugno 2021. Calendario Bolzano

In Friuli Venezia Giulia la campanella di inizio anno scolastico 2020/21 ra stata posta per mercoledì 16 settembre. Avviso Friuli Venezia Giulia