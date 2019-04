Calendario scolastico 2019/20, in Veneto le lezioni iniziano l’11 settembre

L’anno scolastico 2019-2020 in Veneto inizierà l’11 settembre e terminerà il 6 giugno. Il calendario è stato approvato dalla Giunta regionale.

Fanno eccezione le scuole dell’infanzia che chiuderanno il 30 giugno.

Oltre alle consuete festività, è prevista la sospensione obbligatoria delle lezioni il 2 novembre per il ponte di Ognissanti,dal 23/12 al 6/1 per le vacanze natalizie, dal 24 al 26 marzo per le quelle di Carnevale e dal 9 al 14 aprile per le ferie pasquali.Sono previsti,inoltre il 2 maggio per il ponte della festa del Lavoro e il successivo 1 giugno per il ponte della festa della Repubblica.

Alle scuole, a fronte di particolari esigenze o eventi, sono consentite ulteriori sospensioni delle lezioni o modifiche del calendario, fermo restando l’obbligo di garantire 200 giorni minimi di attività scolastica.

La Regione ha previsto le “Giornate dello Sport” il 27, 28, 29 febbraio 2020; la Giornata della Legalità per il 20 marzo 2020 e quella della Musica per il 4 marzo.

