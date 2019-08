Calendario scolastico 2019/20: in Sicilia si chiude il 6 giugno

Calendario scolastico a.s. 2019/20 per la Sicilia: alcuni chiarimenti sulla data di termine delle lezioni, che è stata unificata per tutte le scuole.

Ci sono state delle modifiche rispetto ad una prima delibera.

Le lezioni avranno inizio max il 12 settembre (con adattamento delle singole autonomie scolastiche) e avranno termine il 6 giugno per tutte le scuole, e non il 10 giugno per quelle che lavorano su 5 giorni la settimana. come indicato nella prima delibera regionale del 9 maggio 2019.

Le vacanze natalizie andranno dal 23 dicembre al 7 gennaio compreso (si ritorna a scuola l’8 gennaio); le vacanze pasquali andranno dal 9 al 14 aprile.

Nessun altro “ponte” è stato deliberato dalla Regione, per cui saranno le scuole a decidere eventuali pause dell’attività didattica.

Ricordiamo che la ricorrenza del 15 maggio, festa dell’Autonomia siciliana, deve essere dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto e l’approfondimento di problematiche connesse all’autonomia, alla storia e all’identità regionale.

