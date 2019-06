Calendario scolastico 2019/20, in Abruzzo si riprende il 16 settembre

La giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato la delibera del nuovo calendario scolastico 2019-2020.

Le scuole riapriranno il 16 settembre e il termine delle lezioni sarà l’8 giugno 2020 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre per la scuola dell’infanzia il termine è posticipato al 30 giugno del prossimo anno.

L’ attività didattica, inoltre, sarà sospesa il 2 novembre, per le vacanze di Natale dal 24 al 31 dicembre; per Carnevale il 25 febbraio; per le vacanze pasquali dal 9 al 14 aprile, infine il 2 maggio.

Delibera