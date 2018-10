Calendario scolastico 18/19. Festa di Ognissanti: ecco le regioni che hanno scelto il ponte lungo

Il primo di novembre, festa di Ognissanti, primo stop didattico dell’anno, cade di giovedì tra due settimane, un’ottima occasione per un ponte lungo, ma non tutte le regioni hanno deliberato il calendario in questo senso.

In Alto Adige si resta a casa dal 29 ottobre al 4 novembre.

In Calabria, Liguria, Puglia, Piemonte, Trentino, Umbria, Val d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Emilia – Romagna, Molise e Campania il ponte comprenderà il 2 e 3 novembre.

Nelle Marche e in Sardegna invece il ponte interesserà solo il 2 novembre.

In Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia e Toscana non è previsto alcun ponte, ma le scuole potrebbero aver calendarizzato lo stop didattico in autonomia, rispettando il limite minimo di giorni di lezioni per la validità dell’anno scolastico che è di 200 giorni.

calendario anno scolastico 2018/9