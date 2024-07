Calano i Neet, la dispersione, ma tra i giovani aumenta il Mismatch. Di cosa si tratta? Di

In Lombardia si osserva un calo della disoccupazione e della percentuale di Neet, giovani che non studiano né lavorano, un trend più pronunciato rispetto al resto d’Italia. Anche la dispersione scolastica è diminuita dopo gli anni della pandemia, durante i quali la didattica a distanza aveva allontanato molti studenti dalle aule.

Tuttavia, persiste un problema significativo: le competenze dei giovani non sempre corrispondono alle esigenze del mercato del lavoro, un fenomeno noto come mismatch. Regione Lombardia ha deciso di affrontare questa sfida lanciando ‘LabLab’, una web app che mette in contatto diretto gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori con le aziende.

L’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, spiega che nonostante l’aumento di fiere ed eventi per colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, il mismatch continua a crescere. Le aziende faticano a trovare lavoratori in molti settori. Secondo il rapporto di Unioncamere ‘Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2024-2028)’, nel 2023 il 45% delle assunzioni ha incontrato difficoltà di reperimento del personale.