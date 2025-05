Calabria, il calendario scolastico 2025-26: si parte il 16 settembre, lezioni fino all’8 giugno Di

Inizio delle lezioni fissato per il 16 settembre 2025 e termine delle attività didattiche l’8 giugno 2026: sono queste le date chiave del nuovo calendario scolastico per la Calabria, stabilite con un decreto firmato dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Il provvedimento riguarda tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, ad eccezione della scuola dell’infanzia, che concluderà l’anno il 30 giugno 2026.

Le decisioni della Regione

Il decreto presidenziale esercita la competenza regionale nella definizione del calendario scolastico, con l’obiettivo di consentire agli organi collegiali delle scuole di pianificare le attività e agli enti locali di organizzare i servizi connessi, in coerenza con la programmazione didattica. La Regione, nella delibera, sottolinea l’importanza di una pianificazione condivisa, che permetta una gestione efficace delle risorse e delle esigenze del territorio, garantendo così il regolare svolgimento dell’anno scolastico.

Adattamenti e flessibilità per le scuole

Il calendario regionale prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di apportare adattamenti, previa deliberazione motivata degli organi collegiali. Tali modifiche devono rispettare il monte ore annuale stabilito e devono essere comunicate alle famiglie, agli enti locali e all’Ufficio scolastico regionale. Gli adattamenti possono essere disposti per esigenze legate al Piano triennale dell’Offerta formativa, a specificità normative dell’istituto o a ordinanze degli enti locali per circostanze particolari.