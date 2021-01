Calabria (FI): “Azzolina chiede ristori per la scuola? É lei che dovrebbe indennizzare il sistema di istruzione” Di

“La richiesta di ‘ristori’ per la scuola da parte del Ministro Azzolina altro non è che fumo negli occhi dell’opinione pubblica. Se c’è qualcuno che dovrebbe indennizzare il sistema di istruzione per la cattiva gestione di questi mesi e la confusione organizzativa, in concorso con la sua collega ai Trasporti, è proprio il ministro”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “I guai che si trova oggi ad affrontare il sistema educativo di fronte al Covid – prosegue – sono figli degli errori compiuti dal governo, a cominciare dai mesi persi a discettare di banchi a rotelle come se fossero la panacea di tutti i mali. D’altronde, se persino il segretario Pd Nicola Zingaretti è arrivato a criticare la posizione di Azzolina un motivo ci sarà.

“Tutti auspichiamo il ritorno della scuola in presenza per il bene dei nostri ragazzi, ma il ministro non può ergersi a paladina del rientro in aula come se non avesse alcuna responsabilità sulla situazione che stiamo vivendo”, conclude.