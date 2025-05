Cacciari: “Serve una buona scuola per contrastare i femminicidi” Di

Il filosofo Massimo Cacciari, ospite su La7, ha affrontato il drammatico tema dei femminicidi con un’analisi che punta il dito sulla necessità di una riforma culturale profonda.

L’intellettuale ha collegato la violenza di genere alle trasformazioni antropologiche in corso, sottolineando come i soggetti culturalmente più deboli reagiscano con violenza ai cambiamenti nei rapporti tra i sessi. “Non potendo con la parola, con il discorso, con il ragionamento affrontare queste trasformazioni, si oppongono con la violenza“, ha spiegato Cacciari, riferendosi al caso di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall’ex fidanzato diciannovenne.

La scuola come antidoto alla violenza

Secondo il filosofo, la soluzione non risiede nell’inasprimento delle pene – “pensare che siano le pene a dissuadere dal commettere un femminicidio è ridicolo” – ma in una rivoluzione educativa. “Occorrerebbe una buona politica che finanzia una buona scuola che incentiva e promuove una buona cultura nelle scuole, buone letture, inquadramento storico delle grandi trasformazioni antropologiche”, ha dichiarato. L’educazione sentimentale deve sostituire l’approccio tradizionale che evita di affrontare temi legati alla sessualità: nel “regno di Dio, patria e famiglia”, ha ironizzato Gruber, “non si può neanche pronunciare la parola sesso“.

Il fallimento della politica attuale

Cacciari ha criticato duramente l’attuale classe dirigente, accusandola di voler “educare alla dea famiglia, al dio stato” invece di preparare i giovani ai “salti d’epoca”. Il filosofo ha evidenziato come la generazione adulta stia “seminando tempeste” con un “linguaggio di violenza onnipresente” e il “crollo di ogni forma di diritto internazionale”. La cultura patriarcale, lungi dall’essere superata, sembra tornare prepotentemente, alimentata da una politica che insegna “il linguaggio dell’avere, del possedere, dell’impadronirsi”. Solo una scuola capace di spiegare che “una certa epoca, quella patriarcale, è definitivamente finita e non risorgerà mai più” può attrezzare i giovani ad affrontare le trasformazioni in corso.